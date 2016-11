WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Ein Elefantenumzug D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Elefantenbulle Gadschendra soll von München nach Leipzig umziehen - da müssen fünf Tonnen Kraft in einen Container verpackt werden. Ein Jaguarleben kann richtig langweilig sein und wenn die Frau weg ist, wird es auch nicht einfacher. Eigentlich haben die Mähnenrobben ja immer genug Speck auf den Rippen, aber ab Herbst kommt Tierpfleger Frank Staatsmann mit dem Füttern kaum hinterher. Die Totenkopfäffchen legen eine Dschungelcampprüfung ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.