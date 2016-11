BR Fernsehen 23:15 bis 23:45 Reportage Woidboyz on the Road Per Anhalter durch Bayern D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Woidboyz sind unterwegs: Auf ihre frech-charmante Art kommen die drei Moderatoren Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl den Leuten, die sie treffen, und den Regionen, in denen sie zufällig landen, schnell und unkompliziert nah. Für ihre Sendung "Woidboyz on the Road" strawanzen die drei Boyz Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl aus dem Bayerischen Wald durch Tag und Land und stellen sich spontanen unerwarteten Begegnungen mit interessanten Menschen. Sie haben nur ihre Offenheit und Freundlichkeit dabei, wenig Geld und einen kleinen Rucksack mit Brotzeit. "Woidboyz on the Road", die spontane Reise-Reportage per Anhalter durch Bayern - produziert von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks. Mehr Infos zu den Woidboyz unter: br.de/woidboyz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Basti Kellermeier, Uli Nutz, Andi Weindl Originaltitel: Woidboyz on the Road