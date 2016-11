ONE 17:00 bis 17:45 Serien Die Stein : Offene Fragen D 2011 2016-11-24 03:25 Live TV Merken Katja wird von Dr. Karl Kanther beschuldigt, indirekt für den Tod seiner Frau Marie mit verantwortlich zu sein, da sie die nervenaufreibende Situation um den möglichen Verlust des Reiterhofs als Kooperationspartner der Schule mit verursacht hat. Dieser Vorwurf trifft Katja schwer. Kanther, ihr ernster und strenger Kollege, steht neben sich selbst, als er Katja bei der Beerdigung auslädt. Stefan nimmt Katja tröstend in den Arm - ein kurzer Moment der Nähe zwischen ihnen, den Katja genießt. Wird sich Kanther entschuldigen? Unterdessen wird Fumetti die Beziehung zu Karola langsam zuviel. Als er sich bei einem Essen mit den Eltern Christa und Ulrich als Schwiegersohn in spe fühlt, ergreift er kurz entschlossen die Flucht ... Am Morgen nach der Beerdigung erscheint Kanther zur Überraschung der Kollegen schon wieder in der Schule, um zu unterrichten. Als Demir, das Mathe-Ass der 10B, ihm sagt, dass er nicht am renommierten Landeswettbewerb in Mathematik teilnehmen will, wird Kanther ausfällig und beschimpft die ganze Klasse. Katja will wissen, was hinter Demirs Absage steckt und besucht Demirs Eltern, die eine Autowerkstatt betreiben. Es wird offensichtlich, dass Demirs Vater nicht viel von Mathematik hält und möchte, dass Demir im Sinne der Familientradition Automechaniker wird und die Werkstatt übernimmt. Um den Vater von einer anderen Zukunft für seinen Sohn zu begeistern, kommt Katja auf eine ungewöhnliche Idee ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Svenja Karsten Kamera: Harald Cremer Musik: Kurt Kress, Jens Oettrich, Dirk Leupolz