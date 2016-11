ONE 11:30 bis 12:00 Show Startrampe Musik und Newcomer D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken "Bon Voyage, am Arsch!" lautet das inoffizielle Reisemotto beim Roadtrip von Daniela Reis und Fritzi Ernst, die unter dem Namen Schnipo Schranke derbe Piano-Pop-Chansons fabrizieren. In dieser Best of-Folge inspiziert die Startrampe-Reisegruppe zunächst einmal die ehemalige Band-WG in Frankfurt am Main. Zusammen mit Ente, dem Mann fürs Elektronische und Danielas Freund, treffen Schnipo Schranke und Moderator Sam Hopf in Berlin ein Idol aus Teenager-Tagen: Drill-Instructor Detlef D! Soost aka "der Bundesdanceler". Zum Aufwärmen erst mal dreißig Liegestütze und anschließend wird schön verschwitzt eine Choreo zum "Schnipo Song" einstudiert. Von Berlin aus kehrt die Band endlich in die geliebte Heimatstadt Hamburg zurück, denn Daniela und Ente heiraten, und zwar in der "Chapel of Love", einem Wohnwagen-Hochzeitsmobil auf St. Pauli. Gewohnt souverän ist der anschließende Auftritt von Schnipo Schranke in einer Kiezkneipe. Hier ist die Band zuhause und hier endet auch der Roadtrip mit einem rauschenden Konzert. Zum Künstler: Pisse, Sperma und absurder Humor. Darauf wird die Hamburger Zweimädchenband Schnipo Schranke gerne reduziert. Denn auf ihrem Debütalbum "Satt", das im September 2015 beim Hamburger Traditionslabel Buback erschienen und immerhin auf Platz 63 der Charts gelandet ist, sind Fritzi Ernst und Daniela Ernst häufiger in literarischen "Feuchtgebieten" unterwegs. Doch statt plumper Provokation oder Hipster-Ironie geht es bei ihnen um Liebe und sonstige Gefühle am Rande des Nervenzusammenbruchs. Schnipo Schranke kommen eigentlich aus der bürgerlich-behüteten Welt der Musikhochschule in Frankfurt, wo Fritzi Blockflöte und Daniela Cello studierte. Weil man davon aber nicht reich wird, wollen die beiden nun mit ihrem Pop-Projekt bekannt werden. Das mit dem Fame klappt schon ganz gut. Von Blogs bis hin zum Feuilleton: kaum einer, der keine Meinung zu Schnipo Schranke hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sam Hopf Originaltitel: Startrampe