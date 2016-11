Das Studentenleben in Dresden geht nach aufregenden Wochen wieder seinen gewohnt müßigen Gang. Klaus interessiert sich weniger für seine Seminare als für seine Freundin Nina, und Suzanne widmet sich nach der unglücklichen Affäre mit ihrem Professor wieder ihrer Doktorarbeit. Dann wird das gemütliche WG-Leben plötzlich gestört: Vor der Türe steht ein ungebetener Gast. Hans und Anna zwischen Hoffen und Bangen: Martin, ihr jüngster Sohn, wird operiert. Der Kleine leidet an einem angeborenen Herzfehler und der gefährliche Eingriff ist unumgänglich. Momo muss nach überstandener Blinddarmoperation wieder ins Gefängnis zurück. In Google-Kalender eintragen