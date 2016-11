N24 Doku 02:30 bis 03:15 Dokumentation Hubschrauber-Legende Huey - Der Bell UH-1D in Deutschland D 2013 Merken Seit den 60er Jahren wird der "Huey" genannte Mehrzweckhubschrauber Bell UH-1 vom deutschen Militär als Lasten- und Truppentransporter, vor allem aber für Rettungseinsätze genutzt. Sein typisches Rotorblattgeräusch war in den vergangenen Jahrzehnten für hunderttausende Zivilisten das unüberhörbare Zeichen für nahende Hilfe. Inzwischen ist er ein Auslaufmodell. Veteranen und aktive Flieger schauen zurück auf seine Erfolgsgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hubschrauber-Legende Huey - Der Bell UH-1D in Deutschland