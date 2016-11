N24 Doku 23:05 bis 00:05 Dokumentation C-17 Globemaster III - Transportflieger der US Air Force CDN 2013 Merken Sie gehört zu den vielseitigsten und beliebtesten Frachtflugzeugen für militärische Zwecke und kann mehr als 77.000 Kilogramm an Ladung aufnehmen: die "C-17 Globemaster III". Allein die Luftstreitkraft der Vereinigten Staaten besitzt etwa 220 Exemplare. Welche Aufgaben erfüllt das strategische Transportflugzeug und wo wird es eingesetzt? Intensive Einsatztrainings in den Bergen von Alaska geben einen spannenden Einblick in das Geschehen an Bord eines Militärfliegers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Planes