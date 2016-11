N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Wünschelruten und Pendel: Können Menschen damit wirklich Wasser aufspüren? Wünschelruten und Pendel: Können Menschen damit wirklich Wasser aufspüren? D 2015 Merken Es klingt unmöglich, doch es gibt Menschen, die behaupten, sie könnten mit Wünschelrute oder Pendel unterirdische Wasseradern ausmachen. Funktioniert das wirklich? "Welt der Wunder" ist der Frage nachgegangen. Außerdem: Selbstverteidigung extrem - welche Techniken können Frauen bei Gefahr anwenden? Und: Wie wird unser Rasen zum Traum jedes Hobbygärtners? Die Geschichte des Zugverkehrs - was macht Eisenbahn und Co. so interessant? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder