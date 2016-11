N24 Doku 14:00 bis 14:55 Dokumentation Catching Hell - Die Speerfischer von Florida Tauchgang im Dunkeln USA 2014 Merken Viele Fische werden erst abends richtig aktiv, denn dann erwacht das Wasser zum Leben - die beste Zeit zum Speerfischen. Das gilt auch für Haie. Vor allem Kapitän Rick bekommt das während eines Tauchganges zu spüren: Im Dunklen wird er von den unheimlichen Raubtieren umzingelt. Auch Danyar hat so seine Probleme: Ein Hai hat seinen Stringer geklaut, womit seine ganze Beute verloren ist. An Bord der "Just Shoot Me" kommt Ritchie langsam an seiner Grenzen. Verlangt Scott zu viel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catching Hell