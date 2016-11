RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Fischerkrieg D 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paul Thomsen, die graue Eminenz unter den Fischern in Warnemünde, wird am Kai hingerichtet aufgefunden. Während Katrin König am Tatort die neugierige und überraschend gut informierte Journalistin Nina Berger vertreibt, erfährt Alexander Bukow, dass sein Vater Veit Bukow im Mittelpunkt der Ermittlungen steht und sich als Auftraggeber für illegalen Fischfang erweist. Der Kommissar wird vom Fall abgezogen, beginnt jedoch, auf eigene Faust im Rostocker Hafen nachzuforschen. Als König erneut die Journalistin aufsucht und ihren scheinbar eindeutigen Hinweisen nachgeht, stellt die Profilerin fest, dass der Fall viel weitreichendere Kreise zieht, als dass es lediglich um unquotierten Fischfang im Rostocker Hafen geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anneke Kim Sarnau (Katrin König) Charly Hübner (Alexander Bukow) Josef Heynert (Volker Thiesler) Uwe Preuss (Henning Röder) Klaus Manchen (Veit Bukow) Fanny Staffa (Vivian Bukow) Andreas Günther (Anton Pöschel) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Alexander Dierbach Drehbuch: Florian Öller Kamera: Markus Schott Musik: Sebastian Pille