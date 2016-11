RBB 10:40 bis 12:10 Drama Emilia - Familienbande D 2005 2016-11-24 03:45 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Emilia ihre Stelle im Ministerium gekündigt und die pädagogische Leitung von "Haus Lechthal" auf Dauer übernommen hat, kämpft sie nicht nur wegen der finanziellen Schwierigkeiten des Heims mit dem geschäftsführenden Leiter Mathias Hartmann. Hartmann ist auch nicht einverstanden, als Emilia in Erweiterung ihrer Richtlinien "Heim statt Haft" auch Jugendliche mit Drogendelikten ins Heim aufnehmen will. Noch ahnt er nicht, dass der wegen Drogengeschäften inhaftierte Sebastian, dessen Fall Emilia interessiert, ausgerechnet mit seiner Tochter Laura eine Liebesbeziehung hat und Laura für Sebastian weiter dealt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Emilia Seiler) Peter Sattmann (Mathias Hartmann) Misel Maticevic (Klaus Müller) Anna Schudt (Caroline Weyers) Janina Stopper (Laura Hartmann) Marlon Kittel (Sebastian Steinbach) Maximilian Krückl (Kurt Knaup) Originaltitel: Emilia - Familienbande Regie: Tim Trageser Drehbuch: Gabriela Sperl, Tim Trageser Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Martin Todsharow