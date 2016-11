RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Marineheim Heidenheim D 2015 16:9 HDTV Merken Dem gelernten Hotelfachmann Matthias steht das Wasser bis zum Hals und er hat Tränen in den Augen, wenn er an die verfahrene Situation denkt. Denn der Vater einer kleinen Tochter wollte eigentlich mit dem Marineheim seiner Familie eine Existenz aufbauen. Nun beherrschen Selbstzweifel und Geldnot seinen Gastronomiealltag. Ehefrau Janet (32) befürchtet, dass sie die Segel bald streichen müssen. Matthias hatte sich spontan im Sommer für das Vereinsheim entschieden. Doch bei schlechtem Wetter herrscht im Lokal Dauerflaute. Auch der gelernte Koch Danny (30) kann das Ruder nicht herumreißen und gerät bei mehreren Bestellungen selbst in Seenot. Die Kochprofis Andi Schweiger, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer suchen nach dem Silberstreifen am Horizont, denn sie wollen kulinarisch klar Schiff machen und die Verzweiflung über Bord werfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd