RTL NITRO 02:20 bis 03:05 Krimiserie Magnum Folge: 31 Ein einfallsreicher Killer USA 1982 HDTV Die Reporterin Kate Sullivan, die Magnum noch aus seiner Vietnamzeit kennt, kommt nach Hawaii, um von dort über den Besuch von Premierminister Santos, dem Regierungschef eines kleinen Inselstaates, zu berichten. Seit sie in Vietnam verwundet wurde, werden ihr von ihrem Chef nur noch solche Routineaufträge erteilt. Doch diesmal ist sie einer heißen Geschichte auf der Spur: Ihr werden Informationen zugespielt, dass der Premierminister auf Hawaii von einem Profikiller namens Bannister ermordet werden soll. Der Killer ist ein Meister der Verkleidung und gibt sich oft als Frau aus. Kate wendet sich an Thomas, der ihr helfen soll, das Attentat zu verhindern. Magnum kommt die Quelle, aus der Kate die Informationen über den geplanten Anschlag erhält, merkwürdig vor. Und richtig: Es stellt sich verblüffenderweise heraus, daß der Killer selbst Kate kontaktiert hat... Schauspieler: Tom Selleck (Magnum) John Hillerman (Higgins) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Larry Manetti (Orville "Rick" Wright) Tyne Daly (Kate Sullivan) Jeff MacKay (Lieutenant McReynolds) Burr DeBenning (Ed Russler) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Robert C. Thompson Drehbuch: Donald P. Bellisario, Glen A. Larson Kamera: Isidore Mankofsky Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6