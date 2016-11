RTL NITRO 22:00 bis 22:25 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Er ist polizeiliches Dynamit USA 2014 2016-11-24 01:00 HDTV Merken Da in den letzten Tagen in verschiedenen Polizeibezirken mehrere Scheckeinlösestellen überfallen wurden, sollen Jake und Amy mit dem äußerst kompetenten Detective Dave Majors vom 93. Revier zusammenarbeiten. Als Dave und Jake abends etwas trinken gehen, gesteht Dave ihm, dass er Amy um ein Date bitten möchte, sobald der Fall abgeschlossen ist - sehr zum Missfallen von Jake, der immer noch heimlich auf Amy steht. Jake versucht daraufhin, all seinen Mut zusammenzunehmen und Dave zuvorzukommen, indem er Amy zum Essen einlädt, doch Amy und Jake werden bei einem Gespräch unter vier Augen immer wieder unterbrochen. Jake kann schließlich den Fall lösen - doch wenn er dies tut, könnte er Amy für immer verlieren. Terry denkt ernsthaft über das Angebot, in ein anderes Revier zu wechseln, nach, da dies bedeuten würde, dass er mehr Geld für weniger Arbeit bekäme. Gina und Charles wollen mit allen Mitteln verhindern, dass Terry das Angebot annimmt. Sie schleimen sich nicht nur bei Terry ein, sondern übernehmen auch dessen Arbeit, damit Terry eine Verabredung mit seiner Ehefrau wahrnehmen kann. Dabei hatte Holt einen Hintergedanken, als er Terry auftrug, bis morgen früh sämtliche Akten der abgeschlossenen Fälle zu digitalisieren: Er wollte Terry vor Augen führen, wie viele Fälle dank ihm in den vergangenen Jahren gelöst wurden. Bedeutet dies nun endgültig, dass Terry das 99. Revier verlässt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Michael McDonald Drehbuch: Gabe Liedman, Lakshmi Sundaram Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6