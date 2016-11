RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Unterhaltung Upps! Die Superpannenshow D 2013 2016-11-24 23:20 Merken 'Upps! Die Supperpannenshow! beinhaltet beispielsweise das 'Upps!-Testlabor': Hier nehmen die "Upps-Experten" neue Produkte unter die Lupe - von Sportgeräten über Musikinstrumente bis zur Systemgastronomie: Nichts ist vor den Prüfern sicher und ihr Urteil ist ebenfalls knallhart. In "Leichter Leben mit Upps!" gibt es praktische und moralische Hilfestellung für fast alle Lebenslagen. Auch das Thema "Sicherheit" wird groß geschrieben: Die Zuschauer erfahren, wie sie sich gegen Verbrechen schützen können und erhalten Einblicke in die Machenschaften von Trickbetrügern und Co. "Upps! Exclusiv" versorgt das Publikum mit den wichtigsten Neuigkeiten und den heißesten Gerüchten aus der Welt der Promis, während in "Menschen, die man nicht vergisst" die Helden des Alltags im Mittelpunkt stehen. Nicht fehlen dürfen die Dauerbrenner wie die 'Upps! Singlebörse', das Wichtigste vom Sport oder "Einfach Tierisch" sowie 'Menschenskinder'. Außerdem gibt es Woche für Woche bei den "Upps! All Stars" ein Wiedersehen mit zehn der allerschönsten Superpannen der Upps!-Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Upps! Die Superpannenshow