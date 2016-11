RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Mann gegen Mann USA 1993 2016-11-25 12:50 Merken Es ist wie verhext: Alle Straftäter, die Walker gerade festnehmen will, werden ermordet. Kurz nach den Morden geht jedes Mal ein Bekennerschreiben bei den Texas Rangers ein - mit der Unterschrift 'Ranger Bodine'. Offenbar scheint der rätselhafte Unbekannte von der Wahnidee beherrscht, besser zu sein als Walker und das durch Lynchjustiz beweisen zu wollen. Walker und Trivette machen sich auf die Suche. Zunächst ergebnislos. Doch dann hegen sie Verdacht gegen den neuen Verehrer von Assistentin Evie, und schon bald entpuppt sich der scheinbar so freundliche Kavalier tatsächlich als der gesuchte Psychopath. Mit Evie in seiner Gewalt zwingt er Walker zum Zweikampf - Mann gegen Mann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Michelle Cochran (Waitress) Lou Hancock (Mabel Shoop) Robert Harvey (Waiter) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Price Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Harold Apter Kamera: Frank E. Johnson Musik: Christopher Franke