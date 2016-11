RTL NITRO 14:25 bis 14:50 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Alles Liebe, deine Lili USA 1967 Live TV Merken Die Deutschen errichten in der Nähe von Stalag 13 einen Funkturm, der unbedingt zerstört werden muss. Doch Hogan hat ein Problem: Da Klink für den Turm verantwortlich ist, würde ihn eine Sprengung sein Amt kosten. Die "Helden" wiederum brauchen Klink in seiner Stellung, das macht ihre Aufgabe leichter. Also muss General Burkhalter dazu gebracht werden, Klink öffentlich für unschuldig an der Sabotage zu erklären. Dazu eignen sich ein paar kompromittierende Fotos ganz gut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Bernard Fein, Laurence Marks, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding