Pro7 MAXX 17:25 bis 18:20 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Das Eis bricht USA 2001 2016-11-25 06:00 16:9 Dolby Digital HDTV Auf ihrer Fahrt durch die unendlichen Weiten des Weltraums entdeckt die Crew der Enterprise ihren bislang größten Kometen. Als Captain Archer das Objekt näher erforschen will, bemerkt er in der Nähe ein vulkanisches Raumschiff. Captain Vanik, der Leiter der anderen Mannschaft, gibt an, ebenfalls an der Erforschung des Kometen interessiert zu sein. Während der ganzen Vorkommnisse wirkt T'Pol extrem in sich gekehrt. Hat ihr Verhalten vielleicht etwas mit Vanik zu tun? Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Terry Windell Drehbuch: André Jacquemetton, Maria Jacquemetton Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12