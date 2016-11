TLC 02:20 bis 03:05 Dokumentation Stalked: Dunkle Begierde Im Leben des Anderen USA, GB 2016 Merken Hannah hat gerade die Ausbildung beendet, ihren ersten Job angefangen und ist in ihr Traumhaus eingezogen. Das Leben scheint perfekt zu sein. Doch schon kurz nach ihrem Einzug wird sie misstrauisch, als eines Morgens die Pflanzen im Beet zertrampelt und ihre Gartenmöbel verschoben sind. Schließlich ertappt die junge Frau einen Unbekannten, der sie heimlich in Unterwäsche filmt. Hannah ist außer sich, doch die Polizei kann ihr nicht helfen, weil Beweise fehlen. Als ihr der Stalker nächtliche Besuche abstattet und schließlich anfängt, ihr Leben zu bedrohen, beschließt Hannah, sich zu wehren und den Kerl selber unschädlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsession: Dark Desires