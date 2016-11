TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Oklahoma City USA 2013 Merken Randy Fenoli steuert in dieser Episode Oklahoma an und sucht nach Bräuten, die er von Kopf bis Fuß stylen kann. Kelsey ist Cheerleaderin bei den "Oklahoma City Thunder" und heiratet schon in drei Monaten, weil ihr großer Tag in den Spielplan des Basketball-Teams passen muss. Die 25-Jährige tritt oft vor 20.000 Leuten auf, hat hohe Ansprüche ans Brautkleid und braucht Expertenunterstützung. Das Modell sollte einen durchsichtigem Rücken, Verzierungen und Glitzersteinchen haben. Nach der Hochzeit gibt es einen Empfang mit Karneval-Thema, bei dem die junge Braut absolut glänzen möchte. Fashion Director Randy macht sich auf eine komplizierte Prozedur gefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Fenoli (Himself) Heath Brandon (Narrator) Originaltitel: Randy to the Rescue Musik: Randy Dzielak