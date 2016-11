TLC 14:15 bis 15:15 Dokusoap Ich bin Jazz Auf nach Kalifornien! USA 2016 Merken Der Hormon-Blocker, der den Körper der 15-jährigen Jazz daran hindert, Testosteron zu produzieren, gibt langsam den Geist auf und muss durch ein neues Implantat ersetzt werden. Nur so wird die männliche Pubertät, begleitet von Gesichtsbehaarung, tiefer Stimme und Adamsapfel ausbleiben. Während sich Mama Jeanette um die bevorstehende OP kümmert, muss sie feststellen, dass ihre neue Krankenversicherung diese Behandlung nicht mehr abdeckt und sie die hohen Kosten aus eigener Tasche bezahlen müssen. Deshalb fahren die Jennings zu einer günstigeren Spezialklinik in Kalifornien und verbinden den Krankenhausaufenthalt mit einem kurzen Familienurlaub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Am Jazz