VOX 01:05 bis 02:50 Actionfilm 2 Guns USA 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV DEA-Agent Bobby Trench und der für die Kriegsmarine als Agent arbeitende Marcus Stigman werden in ein Drogenkartell eingeschleust, um dem mexikanischen Drogenboss Papi Greco das Handwerk zu legen. Die beiden ahnen jedoch nicht, dass der jeweils andere auch in einem Undercover-Einsatz ermittelt, und halten sich gegenseitig für echte Kriminelle. Als die beiden eine Bank ausrauben, in der das Geld von Papi lagern soll, finden sie statt der erwarteten drei Millionen mehr als 43 Millionen Dollar! Sie geraten in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal, an dem auch die CIA nicht ganz unbeteiligt zu sein scheint. Nach dem Überfall wird Stig von seinem Chef Quince beauftragt, "Komplize" Bobby zu töten. Doch die beiden Agenten erkennen schnell, dass sie nur dann lebend aus der brenzligen Situation herauskommen, wenn sie gemeinsame Sache machen. Als Stig sich weigert, Quinces Auftrag nachzukommen, macht dieser Jagd auf die beiden und scheint immer ganz genau zu wissen, wo sie sich gerade aufhalten. Einzige Erklärung: Es muss ein Leck im Umfeld von Bobby und Stig geben. In Frage kommt lediglich Bobbys Kollegin und Affäre Deb. Hat sie die beiden Ermittler verraten? Und werden sie einen Ausweg aus der verzwickten Lage finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Bobby) Mark Wahlberg (Stig) James Marsden (Quince) Paula Patton (Deb) Bill Paxton (Earl) Robert John Burke (Jessup) Edward James Olmos (Papi Greco) Originaltitel: 2 Guns Regie: Baltasar Kormákur Drehbuch: Blake Masters Kamera: Oliver Wood Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16