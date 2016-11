VOX 22:25 bis 00:45 Actionfilm S.W.A.T. - Die Spezialeinheit USA 2003 2016-11-24 02:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der in Ungnade gefallene Sergeant Dan Harrelson wird aus der Zwangsrente zurückgeholt, um das angeschlagene Image der Einheit wieder aufzupolieren. Zu diesem Zweck schart der Ex-Ausbilder eine blutjunge, rebellische Mannschaft um sich. Und da steht auch schon die erste Bewährungsprobe an, denn der französische Drogenbaron Alex Montel soll aus der U-Haft ins Gefängnis überführt werden. Kein leichter Auftrag, denn 100 Millionen Dollar Belohnung für denjenigen, der Montel befreit, locken (nicht nur) die gesamte Unterwelt an...Adrenalintreibender high-tech Action-Thriller mit Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction", "Django Unchained") und Colin Farrell ("Miami Vice", "Total Recall"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Sgt. Dan 'Hondo' Harrelson) Colin Farrell (Jim Street) Michelle Rodriguez (Chris Sanchez) LL Cool J (Deacon 'Deke' Kay) Josh Charles (T. J. McCabe) Jeremy Renner (Brian Gamble) Brian Van Holt (Michael Boxer) Originaltitel: S.W.A.T. Regie: Clark Johnson Drehbuch: David Ayer, David McKenna Kamera: Gabriel Beristain Musik: Elliot Goldenthal Altersempfehlung: ab 16