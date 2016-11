VOX 20:15 bis 22:25 Actionfilm 2 Guns USA 2013 2016-11-24 01:05 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit 12 Monaten müssen der DEA Agent Bobby Trench und der U.S. Naval Intelligence Officer Michael Stigman nun schon gegen ihren Willen zusammenarbeiten, denn die beiden wurden undercover in ein Drogen-Syndikat eingeschleust. Jeder der beiden misstraut seinem Partner mindestens genauso sehr wie den Kriminellen, die sie zur Strecke bringen sollen. Als ihr Versuch, ein mexikanisches Drogenkartell zu unterwandern und Millionen von Dollar sicher zu stellen, schief geht, werden Trench und Stigman plötzlich von ihren Vorgesetzten fallen gelassen. Jetzt, da jeder sie im Gefängnis oder tot sehen will, gibt es nur noch eine Person, auf die sie sich verlassen können - auf den jeweils anderen. Zum Leidwesen ihrer Verfolger. Denn die müssen bald feststellen, dass gute Jungs, die jahrelang so getan haben, als wären sie böse Jungs, nebenbei auch ein paar entsprechende Tricks aufgeschnappt haben... Oscar-Preisträger Denzel Washington und Mark Wahlberg spielen die Hauptrollen in diesem starbesetzten, explosiven Actionfilm über zwei Agenten von konkurrierenden Ermittlungsbehörden, die gezwungen sind, gemeinsam zu flüchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Bobby) Mark Wahlberg (Stig) James Marsden (Quince) Paula Patton (Deb) Bill Paxton (Earl) Robert John Burke (Jessup) Edward James Olmos (Papi Greco) Originaltitel: 2 Guns Regie: Baltasar Kormákur Drehbuch: Blake Masters Kamera: Oliver Wood Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16