VOX 05:20 bis 06:00 Krimiserie CSI: NY Tiefer Fall USA, CDN 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In das Büro des einflussreichen Zeitungsverlegers und Medienmoguls Robert Dunbrook wird eingebrochen, als er selbst noch anwesend ist. Dunbrook versucht, sich gegen den Eindringling zu verteidigen. Im Kampf stürzt der Einbrecher aus dem Fenster des im 20. Stock gelegenen Büros. Diesen Sturz zu überleben, ist unmöglich. Umso rätselhafter erscheint es, dass der Einbrecher bereits kurz nach dem Sturz spurlos verschwunden ist. Die Ermittlungen ergeben, dass es ausgesprochen schwer ist, in Dunbrooks Büro einzudringen. Das Türschloss ist mit einer Fingerabdruckerkennung gesichert. Mac und sein Team finden heraus, dass der Einbrecher die Fingerabdrücke einer ehemaligen Beraterin von Dunbrook, Ann Steele, rekonstruiert haben muss. Diese Spur macht den Fall nur noch mysteriöser, denn Steele wurde vor einiger Zeit Opfer eines Mordanschlags. Auch dieser Fall wurde seinerzeit von Macs Team bearbeitet. Damals kam ans Licht, dass die erfolgreiche Unternehmensberaterin wegen eines USB-Sticks sterben musste, auf dem hochbrisantes Material gespeichert war. Doch was hat Dunbrook mit der ganzen Sache zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: David Von Ancken Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Kamera: Feliks Parnell Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12