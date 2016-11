Super RTL 23:10 bis 00:20 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Pfeifer vs. Hörning - Krieg am Scheunentor D 2011 Stereo HDTV Live TV Merken 'Ich traue mich ohne Pfefferspray und Eisenkugel nicht mehr aus dem Haus!', klagt Edelgard Pfeifer aus Urspringen. Die 63-Jährige hat Angst vor ihren Nachbarn Denise Hörning (40) und Robert Bergmeier (44) und deren Töchtern Ramona und Angela (beide 17). Umgekehrt fühlen sich auch die Nachbarn von Edelgard Pfeifer bedroht, schikaniert und bespitzelt: 'Wir sind hier mit unseren Familien einfach nicht mehr sicher!'. Es herrscht ein schlimmer Krieg zwischen den Nachbarn! Größter Streitpunkt: Das 'Parken Verboten'-Schild vor Edelgard Pfeifers Scheune. Verkäuferin Denise Hörning und Altenpfleger Robert Bergmeier sind sauer: 'Wir wollen unsere Autos vor der Haustür parken und basta!'. Deswegen kommt es immer wieder zum lautstarken Streit. Die Nachbarn hegen einen schlimmen Verdacht: 'Ein verstopfter Auspuff, platte Reifen, eine manipulierte Mofa-Bremse - dahinter steckt die Pfeifer, da bin ich sicher', berichtet Robert Bergmeier. Auch der stinkende Rauch, der aus Edeltraud Pfeifers Kamin herüber zieht, sorgt für heftigen Streit. Die Nachbarn vermuten, dass Edelgard Pfeifer Plastik und Müll verheizt. Sobald sich die Nachbarn auf der Straße treffen, schreien sie sich an, beschimpfen sich aufs Übelste und bedrohen sich massiv. Jetzt hat Edelgard Pfeifer Streitschlichter Franz Obst zur Hilfe gerufen. Der Rechtsanwalt erkennt: "Die Situation in Urspringen ist alarmierend! Wenn die Nachbarn nicht bald Frieden schließen, könnte der Streit bald aufs Äußerste eskalieren!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Franz Obst Originaltitel: Nachbarschaftsstreit