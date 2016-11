Super RTL 22:10 bis 23:10 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Braun vs. Araia - Der Revierkampf D 2011 Stereo HDTV Merken 'Meine Wohnung ist kein Zufluchtsort mehr', klagt Heidemarie Braun (66). Die Rentnerin ist verzweifelt. Vor einem halben Jahr eröffnete direkt unter ihrer Wohnung in Saarbrückens Altstadt die Cocktail-Bar 'Milk Bar'. Von Mittags bis tief in die Nacht schallen Techno-Klänge, lautes Gläsergeklirre und das Lachen der Gäste bis hoch in ihre Wohnung im ersten Stock. Immer wieder kommt es deshalb zwischen Heidemarie Braun und dem Bar-Besitzer Bernardo Araia (31) zu heftigen Auseinandersetzungen, die vor den Bar-Besuchern ausgetragen werden: Es gibt Geschrei, Beschimpfungen, sogar Drohungen. Häufig ruft Heidemarie Braun das Ordnungsamt zur Hilfe: 'Ich kann ja noch nicht einmal meine Wohnungstür öffnen - schon fallen mir die Gäste entgegen, die im Treppenhaus herumstehen!', beschwert sich die 66-Jährige. Bar-Betreiber Bernardo Araia und seine jungen Kellnerinnen kontern: 'Frau Braun führt sich hier auf wie eine Großgrundbesitzerin! Ihr Gemecker ist geschäftsschädigend! Wenn Sie Ruhe haben will, dann soll sie aufs Land ziehen!'. Alt gegen Jung, ruhebedürftige Rentnerin gegen Party-People, Wohnkomfort gegen Szene-Bar - hier prallen zwei Welten aufeinander! Der Gipfel des Streits: Heidemarie Braun will Bernado Araia die Konzession für die "Milk Bar" entziehen lassen. Nun fürchtet der 31-Jährige um seine Existenz. Wird Streitschlichter Franz Obst beiden Parteien helfen und einvernehmliche Lösungen finden können? Der 54-jährige Rechtsanwalt ist sicher: "Wenn zwei Welten aufeinander prallen, dann kommt es zwangsläufig zu einer Explosion. Aber wenn sich alle aufrappeln und hart an sich arbeiten, dann kann daraus eine neue Welt entstehen - in der Frieden herrscht!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Franz Obst Originaltitel: Nachbarschaftsstreit