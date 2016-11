Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Blindspot Verdächtigungen USA 2016 2016-11-24 02:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beim FBI gibt es einen Maulwurf. Jonas Fischer von der Dienstaufsichtsbehörde nutzt die Angelegenheit, um Mayfair von ihrem Posten zu vertreiben und die Leitung des New Yorker Büros zu übernehmen. Er ist fest entschlossen, den Verräter zu stellen und fühlt allen in Wellers Team auf den Zahn. Fischer hat es ganz besonders auf Jane abgesehen: Er will beweisen, dass sie eine russische Spionin ist und Tom Carter ermordet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Marcos Siega Drehbuch: Chris Pozzebon Altersempfehlung: ab 16