Sat.1 14:00 bis 15:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 2016-11-24 04:00 16:9 HDTV Eine Elfjährige wurde beim Fahrradfahren vor dem Haus von dem Auto der Nachbarn angefahren. Dabei ist das Fahrzeug selbstständig aus der Einfahrt gerollt, denn niemand saß am Steuer. - Ein Betrunkener randaliert im Verkaufsraum einer Tankstelle. Die Kassiererin weiß sich nicht mehr zu helfen und setzt einen Notruf an die Polizei ab. Als die Beamten eintreffen, finden sie zudem eine Blutspur - allerdings von einer dritten Person, die nun nicht mehr anwesend ist. Originaltitel: Auf Streife