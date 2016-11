RTS Un 20:15 bis 21:20 Sonstiges Temps présent Mon médecin est un imposteur / Mineurs au pied du mur CH 2016-11-25 10:30 Stereo Untertitel Merken "Mon médecin est un imposteur": Qui entame un rendez-vous chez son médecin en exigeant la preuve de son authenticité professionnelle - Personne bien sûr. Pourtant, les faux médecins existent en Suisse. Des docteurs sans diplômes, ou qui mentent sur leurs spécialités. L'enquête de Temps Présent montre le terrible fardeau pour les victimes et la colère des vrais médecins qui récupèrent les cas bâclés. Elle démontre aussi l'impuissance des autorités. Jeannine et Urs n'ont aucune idée des souffrances qu'ils vont endurer lorsqu'ils choisissent comme dentiste un Suisse établi à Bienne. En fait, l'homme n'a jamais étudié la médecine dentaire. Il faudra huit ans pour parvenir à fermer le cabinet et jeter l'imposteur en prison. Cette affaire est révélatrice. Même lorsque l'alerte est donnée rapidement, les autorités peinent à réagir car les cas sont complexes et les preuves difficiles à réunir. Il faut souvent la détermination de patients victimes pour instruire les affaires. Une quinzaine de cas spectaculaires ont été médiatisés depuis 2006, dont neuf durant ces cinq dernières années. Contrôler et reconnaître les diplômes des médecins, centraliser leurs noms dans un registre accessible au public, prendre des références avant d'engager du personnel en établissement hospitalier, toutes ces précautions sont valables. Mais elles ne sont pas toujours appliquées. Le système suisse, éclaté, permet des défaillances parfois désastreuses pour les patients. "Mineurs au pied du mur": Près de 40% des migrants et réfugiés jetés sur les routes de l'exil sont des mineurs non accompagnés. Une population particulièrement vulnérable qui, depuis l'été dernier, butte sur la frontière sud de la Suisse, objet d'une surveillance zélée. Aujourd'hui, ces jeunes migrants tentent par tous les moyens de franchir la frontière verrouillée à double tour, malgré le droit international qui exige un asile politique sans restriction pour les mineurs non accompagnés. Au c?ur de la crise migratoire, une population est reconnue comme particulièrement vulnérable: les mineurs non accompagnés. Qu'ils soient migrants ou réfugiés, ces jeunes, encore adolescents, ont vécu un voyage de tous les dangers. Ils seraient plus de 90'000 rien que sur le territoire européen, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Aussitôt débarqués dans cet Eldorado rêvé, beaucoup se lancent sur la route du nord avec pour objectif de se protéger et d'améliorer leur existence. Cette route les conduit à travers l'Italie, jusqu'à la frontière sud de la Suisse, objet d'une surveillance particulièrement zélée. Aujourd'hui, ces jeunes migrants multiplient les tentatives infructueuses d'entrée sur le territoire suisse et dénoncent ouvertement l'attitude des gardes-frontière qui ne leur permettraient pas de demander l'asile politique, un droit pourtant fondamental. Alarmées, des ONG comme Amnesty International dénoncent un manque de moyens appropriés permettant la prise en charge des mineurs non accompagnés. Des jeunes qui tentent par tous les moyens de passer cette frontière quasi infranchissable. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Clémentine Bugnon et Isabelle Ducret, Reportage de Jean-Daniel Bohnenblust