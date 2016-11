Effektvolle Odyssee mit Starbesetzung: Heather Graham, William Hurt, Gary Oldman und Matt LeBlanc verirren sich im Weltraum, als im Jahre 2058 die Rohstoffreserven der Erde dem Ende zu. Der Physikprofessor John Robinson und seine Familie brechen an Bord des Raumschiffes Jupiter 2 zum Planeten Alpha Prime auf, um die problemlose Umsiedlung der Menschheit in eine neue Galaxie vorzubereiten. Doch Robinsons Kontrahent Dr. Zachary Smith hat das Shuttle manipuliert ... In Google-Kalender eintragen