Abenteuer Leben täglich American Barbecue - Truthahn D 2016 Zu Thanksgiving bereitet unser Barbecue- und Amerika-Experte Patrick Ryan traditionell einen Truthahn zu. In den USA gibt es ihn am letzten Donnerstag im November zum nationalen Feiertag mit einer reichhaltigen Auswahl an Beilagen wie Süßkartoffel, Kürbis, Bohnen und Mais. Dazu werden Cranberry-Sauce und als Nachtisch Apfel- oder Kürbiskuchen serviert. Moderation: Johannes Zenglein