kabel eins 11:10 bis 12:10 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Die Legion des Kreuzes USA 2004 16:9 HDTV Merken Das Team muss sich diesmal um den Fall einer vermissten Schwesternschülerin kümmern. Die junge Frau verschwand spurlos auf einer einsamen Landstraße, als sie an ihrem Wagen einen Reifen wechseln wollte. Als Jack und seine Leute tiefer in die Recherchen einsteigen, finden sie heraus, dass die Krankenschwester flüchten musste, weil fanatische Abtreibungsgegner die Klinik, in der sie arbeitete, bombardieren wollten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Clare Carey (Maureen Grady / Lillian) Max Martini (Nathan Grady / Henry) Originaltitel: Without a Trace Regie: Randall Zisk Drehbuch: Hank Steinberg, Jennifer Levin Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6