SWR 23:45 bis 01:15 Thriller In letzter Sekunde D 2008 Dolby Untertitel 16:9 Thriller über einen Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund: Die deutschtürkische Polizistin Yasemin arbeitet als verdeckte Ermittlerin. Von ihrem Chef Richard Lorentz wird sie auf eine Terrorgruppe angesetzt, die einen Anschlag in Süddeutschland vorzubereiten scheint. Nur Yasemin kann es gelingen, über den jungen Deniz Altan an den Kopf der Terroristen heranzukommen, den geheimnisvollen Abu Gallaz. Yasemin gewinnt das Vertrauen von Deniz und gelangt an Hinweise auf den geplanten Anschlag. Doch dabei weckt sie den Argwohn von Abu Gallaz. Während Yasemin und die Antiterroreinheit die Vereitelung des Anschlags vorbereiten, erteilt der Terroristenführer den Auftrag, die junge Frau auszuschalten... Schauspieler: Sesede Terziyan (Yasemin) Peter Lohmeyer (Richard Lorentz) Navíd Akhavan (Deniz) Ercan Durmaz (Aiman (Abu Gallaz)) Martin Ontrop (Kahrmann) Michael Sideris (David Wagner) Janek Rieke (Christian Becker) Originaltitel: In letzter Sekunde Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Marco Rossi Kamera: Simon Schmejkal Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming