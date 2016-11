SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Wenn Zahlen lügen D 2016 2016-11-24 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Das ist zwar etwas überspitzt, denn schließlich helfen Zahlen, etwas objektiv zu beurteilen, aber Zahlen können auch ganz schön verwirren. Wenn der Arzt sagt, ein Test senke die Sterblichkeit um 20 Prozent, was bedeutet das dann überhaupt? Soll man den Test jetzt machen oder ist er überflüssig? Zahlen machen Eindruck. Sie wirken exakt und vertrauenserweckend, vor allem offizielle Zahlen und Statistiken. Dabei sind Zahlen immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Manchmal verengen sie den Blick. Dann wiederum vergrößern sie nebensächliche Details und plustern diese unnötig auf. "odysso" enthüllt anhand verschiedener Beispiele, wie Lobbygruppen die Bürger mit Zahlen gezielt manipulieren, erklärt, was Algorithmen sind und wieso Zahlenkompetenz für jedermann so wichtig ist, wie Lesen und Schreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!