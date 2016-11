SWR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Vom Berg für's Land 60 Jahre Saarländischer Rundfunk D 2016 2016-11-24 04:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein "fast hoffnungsloses Unternehmen" nannte Franz Mai seine Aufgabe als er zum ersten Intendanten des Saarländischen Rundfunks gewählt wurde. Und tatsächlich: Leicht hatte es der kleine Sender auf dem Saarbrücker Halberg nie. Vor dem Hintergrund knapper Kassen musste er immer wieder ums Überleben kämpfen. Umso überraschender, dass der SR nach seiner Gründung als Anstalt des öffentlichen Rechts und jüngstes Mitglied der ARD schon schnell ein fester Bestandteil der bundesdeutschen Medienlandschaft wurde. Über den Mittelwellensender Heusweiler, dem stärksten in Deutschland, war die Europawelle zeitweise wirklich in ganz Europa zu empfangen und erreichte so ein Millionenpublikum. Mit neuer Musik und vielen Innovationen brachte das Programm frischen Wind in den deutschen Hörfunk und machte Moderatoren wie Manfred Sexauer und Dieter-Thomas Heck zu Stars. Neben dem Flaggschiff Europawelle und dem Kulturprogramm Studiowelle baute der SR über die Jahre sein Radioangebot weiter aus um neue Zielgruppen zu erreichen. 1980 startete mit der Saarlandwelle das erste regionale Vollprogramm in der ARD. Die Idee, mit vielen Reportern vor Ort Radio zum Anfassen zu machen, kam bei den Hörern gut an und fand später viele Nachahmer. Ende der 90er ging mit 103.7 UnserDing auch eine Welle speziell für Jugendliche an den Start. Mit dem Halberg Open Air und vielen weiteren Konzerten holen die "Dinger" regelmäßig angesagte Musiker in die Region. Einen festen Platz in den Wohnzimmern vieler Saarländer hat seit den 60er Jahren auch das SR Fernsehen. Vor allem der Aktuelle Bericht ist zu einer echten Institution geworden: Das tägliche Nachrichtenmagazin zählt heute zu den erfolgreichsten Regionalsendungen Deutschlands. Nicht zuletzt durch seine Beiträge zum Gemeinschaftsprogramm der ARD hat auch das SR Fernsehen schon einige berühmte Gesichter hervorgebracht. "Mr. Tagesschau" Jan Hofer und Ilona Christen sind nur zwei Beispiele von bekannten Journalisten, die ihre Karriere auf dem Halberg begonnen haben. Der Film zum 60-jährigen Jubiläum taucht tief ein in die Archive des Saarländischen Rundfunks und holt viele spannende Fundstücke aus 60 Jahren wieder zurück in die Erinnerung. Sie zeigen wie der SR auf der einen Seite über die bewegendsten Momente der Landesgeschichte, auf der anderen Seite aber auch über den Alltag der Saarländer berichtet hat. Ob traurig, kritisch oder schlicht kurios: Wie sich ganz beiläufig der Zeitgeist durch die Fernsehzeilen drückt sagt oft mehr über die Gesellschaft, als so manches Geschichtsbuch. Immer wieder schaut der Film auch hinter die Kulissen auf dem Halberg. Es wird nicht nur deutlich, wie sehr sich die Arbeit in einer Sendeanstalt mit eigenem Sinfonieorchester über die Jahre gewandelt hat, sondern auch, wie der kleine SR mit vergleichsweise wenig Geld immer wieder Innovationen ins Programm bringen konnte. Insgesamt entsteht dadurch ein kurzweiliger und unterhaltsamer Blick auf die ersten 60 Jahre des Senders an der Saar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vom Berg für's Land