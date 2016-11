SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Jamaika / Tagesthema: Kunst oder Kitsch? / Staunen im Südwesten: Herzenssache Bündnis gegen Cybermobbing Karlsruhe / Abenteuer Haushalt: Genießen - Schleckereien vom Weihnachtsmarkt selbst gemacht / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Tatort Calw D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Gute Reise: Jamaika Auch wenn die Karibik immer wieder mal in der Hurrikan-Saison von heftigsten Stürmen heimgesucht wird - wie Anfang Oktober von Hurrikan Matthew - so ist es dort so wunderschön, dass nicht ganz zu Unrecht viele Touristen dort Urlaub machen. Ein Platz zum Träumen ist sicherlich der Inselstaat Jamaika mit seiner Hauptstadt Kingston, sowie Montego Bay im Nordwesten, wo ganz in der Nähe Christoph Kolumbus im Jahr 1494 gelandet war. Das Hotelangebot auf Jamaika ist absolut vielfältig. Vom Ökohotel bis zum "Luxusschuppen" findet man dort alles. Tagesthema: Kunst oder Kitsch? Mit Albert Maier, Sachverständiger für Kunst- und Antiquitätenhandel Es ist wieder soweit, Albert Maier aus Ellwangen der Kaffee oder Tee Experte für Kunst und Trödel schaut heute wieder die Schätze von Zuschauern an. Es sind wieder viele Anfragen zusammengekommen, von denen Albert Maier stellvertretend einige genauer besprechen wird, um auch anderen Zuschauern eine Orientierungshilfe zum Wert von Antiquitäten zu geben. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: Herzenssache Bündnis gegen Cybermobbing Karlsruhe Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund, Hetze im Netz - darüber klärt das Karlsruher "Bündnis gegen Cybermobbing" auf. Die SWR Herzenssache unterstützt das Projekt. Abenteuer Haushalt: Genießen: Schleckereien vom Weihnachtsmarkt selbst gemacht Mit Jens Meier, Zuckerbäcker aus Heidelberg Verführerisch duftende gebrannte Mandeln und leckere Liebesäpfel gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt? Mit den einfachsten Mitteln kann man sich den Weihnachtsmarkt in das eigene Wohnzimmer holen. Die Leckereien eignen sich auch wunderbar zum Verschenken und Zuckerbäcker Jens Meier zeigt, wie es geht. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Tatort Calw Mit Armin Schnürle, Bankangestellter Seit inzwischen 23 Jahren hat die ARD Konkurrenz, denn auch in Calw wird immer wieder ein Tatort produziert. Armin Schnürle ist von Anfang an dabei, er ist ein Gründungsmitglied des Vereins, der hobbymäßig aber aufwändig ganze Spielfilme produziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Albert Maier (Sachverständiger für Kunst- und Antiquitätenhandel), Jens Meier (Zuckerbäcker aus Heidelberg), Armin Schnürle (Bankangestellter) Originaltitel: Kaffee oder Tee