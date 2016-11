SWR 14:15 bis 14:45 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Außergewöhnliche Modellbahner D 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Mittelpunkt der Sendung stehen zwei Modellbahn-Anlagen und zwei Modellbauer mit ganz unterschiedlicher Herkunft. Die Spreewaldbahn ist in jahrelanger Arbeit im Modell buchstäblich lebendig geworden. Eine andere Anlage war eine Art Überlebenshilfe: Nach einem Schlaganfall und dem Fall in ein tiefes Loch hat ein Mittvierziger durch die Entstehung einer kleinen Modellbahn-Anlage wieder neuen Mut geschöpft. Halbseitig gelähmt und doch fähig, eine Modellbahn auf die Beine zu stellen: Das ist auch ein Ansporn für andere Leidensgenossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik