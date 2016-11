SWR 08:20 bis 08:50 Kochen Mit Herz am Herd Bliesgau-Burger mit Süßkartoffel-Pommes D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In der dieser Folge der SR-Kochsendung "Mit Herz am Herd" bereiten Cliff Hämmerle und seine Küchenjungs und -mädels einen leckeren Burger mit frischem Rinderhackfleisch aus dem Bliesgau zu. Als Beilage servieren sie Süßkartoffel-Pommes mit einem frischen Joghurt-Dip. Das i-Tüpfelchen ist ein Mango-Chutney, das dem Burger eine ganz besondere Geschmacksnote verleiht! Einfach und gut sind Cliffs Rezepte, regional seine Produkte, die er verwendet. Sternekoch Cliff: "Wir kochen hier mit Liebe und Leidenschaft. Ist beides vorhanden, gelingt jedes Gericht, und das Rezept ist auf einmal einfach." Das "Mit Herz am Herd"-Team Cliff Hämmerle, Simin Sadeghi, Sabine Wachs, Michael Koch und Max Weil - kocht diesmal in der Küche von Cliff "Hämmerle's Restaurant" in Blieskastel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit Herz am Herd