RTL Plus 22:35 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Der zweite Schlag GB 1995 Stereo Merken Ken Jackson nimmt nach einer Verfolgungsjagd den vermeintlichen Drogendealer Mason fest, doch bei der Untersuchung auf dem Polizeirevier kann man ihm nichts nachweisen. Nach der medizinischen Untersuchung regt Paul Dangerfield an, Mason zum Röntgen ins Krankenhaus zu bringen, weil der Verhaftete eine Kopfverletzung hat. Bei einem Gespräch unter vier Augen bittet Jackson Paul allerdings, von der Untersuchung Abstand zu nehmen. Da der Dealer ansonsten einen putzmunteren Eindruck macht, hat Paul keine Bedenken. Am nächsten Morgen wird Mason allerdings tot in der Zelle aufgefunden. Hilliard, der Mann, der mit Mason in der Zelle saß, hat angeblich nichts bemerkt. Bei der Obduktion von Mason muss Paul feststellen, dass Mason an einer Kopfverletzung gestorben ist. Eine prekäre Situation für Jackson, der nun unter dem Verdacht steht, den Verhafteten lebensgefährlich verletzt zu haben. Glücklicherweise entdeckt Terri bei einer weiteren Untersuchung, dass Mason zweimal am Kopf verletzt wurde. Sie findet Spuren, die auf den Siegelring von Hilliard, Masons Zellengenossen hinweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Al Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Catherine Terris (Julia Caxton) Originaltitel: Dangerfield Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Don Shaw Kamera: John Kenway Musik: Nigel Hess