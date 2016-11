RTL Passion 17:15 bis 18:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Hercules gegen Zerberus USA 2015 2016-11-26 15:40 Merken Die Heldengruppe erfährt, dass Hook in einem Verlies gefangen gehalten wird. Um ihn zu retten, müssen sie den dreiköpfigen Höllenhund Zerberus besiegen. Der Sagenheld Hercules soll bei der Rettung helfen - indem er das Ungetüm tötet, das ihm selbst einst das Leben raubte. Währenddessen geht Henry einen zweifelhaften Deal mit Cruella De Vil ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Billy Gierhart Drehbuch: Andrew Chambliss, Dana Horgan Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12