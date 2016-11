RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Falscher Fuffziger D 2004 2016-11-24 16:25 Merken Melanie entdeckt in einer Waschmaschine Falschgeld und begreift, dass Andrea dahintersteckt. Sie setzt Andrea unter Druck, sie an dem Geschäft zu beteiligen. Mike gegenüber gibt sie vor, im Lotto gewonnen zu haben und löst mit dieser Lüge ungewollt eine Kette von Ereignissen aus... Walter und Johnny halten sich in der Pension versteckt. Walter kann und will einfach nicht glauben, dass Ines ihren Bruder getötet hat. Johnny quält sich mit seinen Schuldgefühlen wegen des Mordes, den er begangen hat. Schließlich will er sich der Polizei stellen und gerät deshalb mit Walter aneinander... Fisch beschwert sich bei der Gefängnisleitung über das kalte Essen auf Station C. Die Diensthabende Schiller bekommt einen Rüffel, doch Fisch hat sich zu früh gefreut, denn jetzt verschärft sich der Terror erst recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Henning Köhn, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Birgit Gruber, Volker Musik: Karim Sebastian Elias