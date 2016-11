RTL Passion 05:10 bis 05:35 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-24 13:30 Merken Cécile ist sich im Falle einer Schwangerschaft sicher, dass das Kind von Leonard ist. Ohne Johannes davon zu erzählen, macht sie auf Leonards Drängen hin einen Schwangerschaftstest und ist entschlossen, das Schicksal entscheiden zu lassen: falls sie schwanger ist, will sie mit Leonard fortgehen, ansonsten an ihrer Ehe mit Johannes festhalten. Obwohl Tanja Johannes und Sylvia erfolgreich davon überzeugen konnte, für sie und nicht für Rush zu arbeiten, ist das Vertrauen in sie von Seiten der beiden dennoch nicht gewachsen. Deshalb bietet Tanja an, die Verhandlungen mit Rush selbst zu führen. Sie begründet ihren riskanten Einsatz damit, Rush besser zu kennen, verlangt jedoch Absicherung in Form einer festen Anstellung in der Holding. Johannes lässt sich auf ihr Angebot ein. Tanja schürt daraufhin bewusst Rushs Misstrauen gegen sich, was scheinbar unangenehme Folgen hat. Coco hat Skrupel, als Robin Kevin mit illegalen Mitteln in den Knast bringen will. Sie versucht daher, Kevin dazu zu bringen, die Stadt zu verlassen. Doch der lässt sich nicht darauf ein und bedrängt Coco und Jana. Nachdem Coco von Robin gerettet wird, ist sie bereit, mit allen Mitteln gegen Kevin vorzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics