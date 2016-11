Disney XD 08:20 bis 08:40 Trickserie Pokémon - Die TV-Serie: XYZ Ein Festival der Entscheidung! J 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Am Tag vor dem Dorf-Festival hängt das Schicksal von Ninja Dorf in der Schwebe! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: XY