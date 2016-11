Hessen 04:55 bis 05:45 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Klammeraffen halten sich gut fest! Klammeraffen halten sich gut fest! D 2010 Live TV Merken Im Stall der Steinböcke wartet eine Kraftprobe auf alle Beteiligten: auf Steinböcke, Tierpfleger und auch auf den Tierarzt. Er soll die Herde heute impfen, Klauen schneiden und den Jungtieren den Chip einsetzen, den elektronischen Unterhaut-"Personalausweis". Der Widerstand der Tiere und die Kraft, die sie entwickeln können, sind erstaunlich. Leicht und tänzerisch geht es dagegen bei den Annemonenfischen zu, die aussehen, als seien sie eben dem Zeichentrickfilm "Findet Nemo!" entschwommen. Die Wilhelma ist stolz auf diese besonderen Fische, die sogar die erstaunliche Fähigkeit besitzen, bei Bedarf einfach mal das Geschlecht zu wechseln. Bei den Klammeraffen findet heute ein Futter-Geschicklichkeitsturnier statt, um ihre Fähigkeiten mit denen der Menschenaffen zu vergleichen. Aber die Hitze im Zoo beeinträchtigt das Ergebnis. Es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. (Der nächste Teil folgt am 25. November.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.