Porträt Sarrasani - Der Zirkusrevolutionär D 2014

Die Schauspielerin Anna Thalbach erzählt eine buchstäblich zirkusreife Geschichte, die 1902 in Sachsen ihren Lauf nimmt: Hans Stosch-Sarrasani gründet einen kleinen Zirkus - und baut ihn zu einem Weltunternehmen auf, das über Jahrzehnte die Entertainment-Industrie beherrschen und beeinflussen wird. Eine Geschichte voller grandioser Triumphe und bitterer Niederlagen. Denn in der Geschichte des weltberühmten Zirkus Sarrasani spiegeln sich auch die weltbewegenden Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Doch Sarrasani, der Zirkus-Revolutionär, ein Träumer, Künstler, aber auch ein knallharter Kaufmann, ließ sich nie unterkriegen. Er steht für die wohl schillerndste Biografie der Belle Epoque in Deutschland. Seine Visionen begeistern noch heute Klein und Groß. Anna Thalbach und das Filmteam haben uneingeschränkten Zugang zum Familienarchiv Sarrasani erhalten. Reiches, teils farbiges Originalmaterial aus den Metropolen der Zeit erzeugt das Flair jener Jahre des Aufbruchs. Interviews mit Familienangehörigen, darunter Ingrid und André Sarrasani, Artisten, Künstlern und Historikern helfen, durch die vielen Legenden hindurch zum Charakter Sarrasanis vorzudringen.