RTS Deux 23:25 bis 00:10 Sonstiges Scandal Mariage à la maison blanche USA 2014 Merken Les rapports entre tous les scandales et les conspirations se resserrent et tout se lie. Les locataires de la Maison Blanche se déchirent, les Pope se font la guerre, les associés d'Olivia font découverte sur découverte. Des réponses sur le triangle Fitz-Olivia-Jake sont apportées, alors qu'un coup d'état se prépare. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Scott Foley (Jake Ballard) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Joshua Malina (David Rosen) Originaltitel: Scandal Regie: Tony Goldwyn Drehbuch: Shonda Rhimes, Mark Wilding Altersempfehlung: ab 12