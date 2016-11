MDR 17:00 bis 17:45 Magazin MDR um 4 Neues von hier & Leichter leben Ganz vermessen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Kontrolle über ihren Blutdruck ist für Menschen mit hohem Wert lebenswichtig. Genauso wie für Diabetiker der genaue Blutzuckerspiegel oder für Menschen, die unter Thrombose leiden, der Blutgerinnungsfaktor. Um sein Leben zu schützen, sind Messungen der Werte mehr als nur wichtig. Wie gut sind Blutdruckgeräte von ALDI, Lidl und Co? Stimmen die gemessenen Werte wirklich? Was, wenn ein Diabetiker die Blutentnahme nicht so genau nimmt? Wir messen nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Thomas Dietz (Mediziner) Originaltitel: MDR um 4