Sturm der Liebe Folge: 2580 D 2016 Clara freut sich darauf, gemeinsam mit Adrian zum Flughafen zu fahren, um William abzuholen. Als plötzlich Desirée Adrian zum Flughafen begleiten will, muss dieser Clara mit Bedauern absagen. Es schmerzt Clara sehr, beim Wiedersehen mit William nicht dabei sein zu dürfen. Doch dann kommt alles ganz anders: William fährt alleine zum "Fürstenhof" und trifft als Erstes auf Clara und Adrian - Alfons und Melli entkommen der Polizei durch einen Hinterausgang der Lützow-Villa. Dann erfährt Melli, dass sie aus dem Pachtvertrag für das Restaurant nur herauskommt, wenn sie zugibt, dass sie zum Zeitpunkt der Unterschrifterteilung nicht voll zurechnungsfähig gewesen ist. Alfons berichtet Hildegard, in welchem Schlamassel Melli steckt, ohne ihre psychische Störung zu erwähnen. Hildegard ist entsetzt, findet aber, dass Melli allein die Verantwortung tragen sollte. Als Alfons mit Melli Feierabend macht, taucht Werner mit einem Phantombild auf, das die Einbrecher aus der Lützow-Villa zeigt. Der Farbbeutelanschlag auf Charlotte und Nils wurde fotografiert. Bald darauf findet sich ein Bild mit diversen Anfeindungen im Internet. Michael wird daraufhin zum Stiftungsrat zitiert. Als er von der Krisensitzung zurückkehrt, hat er schlechte Nachrichten für Nils und Charlotte: Charlotte soll den Vorsitz der Stiftung abgeben. Fabien bittet Natascha, als seine Stiefmutter an einer schulischen Veranstaltung teilzunehmen. Doch Natascha begreift, dass Fabien sich immer noch für Michael schämt und erteilt ihm eine Absage. Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Lieselotte Kinskofer, Thomas Kubisch