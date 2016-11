sixx 02:10 bis 02:50 Mysteryserie Beauty and the Beast Monsieur und Madame Bête USA 2016 Dolby Digital Merken Vincent und Catherine verbringen ihre Flitterwochen in Frankreich. Unterdessen erfährt J.T., dass ein Blogger die Existenz von Bestien beweisen möchte. Zusammen mit Heather will er ihn davon abhalten. Doch sie werden jäh gestoppt, als sie einem Auftragsmörder in die Arme laufen, der gerade jenen Blogger umgebracht hat. Die beiden können entkommen und informieren Vincent und Cat, die daraufhin sofort zurück nach New York reisen. Was hat es mit dem Profikiller auf sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Michael Roark (Kyle Johnson) Peter Wingfield (Beast Hunter) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Brad Kern Kamera: David A. Makin Altersempfehlung: ab 12